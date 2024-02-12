الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء فلسطين يعلن عدد ضحايا اجتياح رفح في غزة

محمد اشتيه
محمد اشتيه

علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، على تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي موجة هجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة برفح جنوب قطاع غزة وتحرير محتجزين.

وقال في مؤتمر صحفي نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إنه "بدء تصعيد جديد منذ فجر اليوم أعلن عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو اجتياح رفح آخر مربع لجوء راح في قطاع غزة راح ضحيته 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء".

وتابع أن “رفح تأوي أكثر من 1.4 مليون إنسان في ظروف قاسية وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة حيث تستمر إسرائيل في جريمة إبادة التي بدأتها في قطاع غزة ومحاولات التهجير التي لازالت قائمة وخططها جاهزة ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها”.

قطاع غزة غزة بنيامين نتنياهو اجتياح رفح

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