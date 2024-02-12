فلسطين: مجزرة رفح دليل آخر على صحة التحذيرات والتخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع الحرب

علقت الخارجية الفلسطينية، على تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي موجة هجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة وتحرير محتجزين وسط قصف واسع لرفح أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وقالت الخارجية، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد نقلًا عن إعلام فلسطيني، إن مجزرة الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي راح ضحيتها 100 شهيد ومئات المصابين، هو دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها.

وأدانت بأشد العبارات المجازر الجماعية، التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين، والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لليوم الـ129 على التوالي، هذا بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المفقودين والمصابين بمن فيهم النساء والأطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي في استهداف المدنيين، ونقل الحرب إلى منطقة رفح الممتدة بالسكان، لدفعهم إلى الهجرة ودوامة النزوح تحت القصف.

وأكدت أن هذه المجازر والأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين دليل آخر على صحة التحذيرات والتخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال، وتعميقها في رفح، وانعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في إسرائيل أكثر مما هي عقلية تسعى "لتحقيق الانتصار"- حسب ادعاء نتنياهو.