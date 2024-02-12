اشتية: إسرائيل تمارس تدميرًا اقتصاديًا وماليًا للسلطة الفلسطينية

قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل تواصل جرائم الإبادة التي بدأتها في قطاع غزة.

وتابع، في بث نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة، خاصة أن إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا على السلطة الفلسطينية.

حل الدولتين يقتضى إنهاء الاستيطان بالأراضى الفلسطينية نهائيًا

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن المستوطنين يمارسون كل أشكال الإرهاب في فلسطين، ورغم ذلك فالشعب باقٍ على أرضه ولن يغادرها، لافتًا إلى أن حل الدولتين يقتضي إنهاء الاستيطان بالأراضي الفلسطينية نهائيًا.

وأدان "اشتية" قرار الكابينت بإغلاق مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين "أونروا"، مطالبًا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب جيش الاحتلال.