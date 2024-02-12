استشهاد 7 وإصابة 14 من الطواقم الطبية والنازحين برصاص الاحتلال بساحات مجمع ناصر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 7 مواطنين وإصابة 14 من الطواقم الطبية والنازحين برصاص الاحتلال بساحات مجمع ناصر، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

سقوط الأسقف المعلقة فى أقسام المبيت والعمليات نتيجة الانفجارات المحيطة بالمجمع

وأشارت إلى سقوط الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات نتيجة الانفجارات المحيطة بمجمع ناصر الطبي.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28340 شهيدا و67984 مصابا منذ 7 أكتوبر، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 164 شهيدا و200 مصاب، خلال 24 ساعة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين، لا سيما في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.