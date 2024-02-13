الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الصينية تدعو إسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية أكثر تدميرا في رفح الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنها تحض إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية برفح في أقرب وقت ممكن، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أكدت الخارجية الصينية، أنها تتابع عن كثب التطورات في رفح ونعارض وندين الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولي، داعية ندعو إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في أقرب وقت وتجنب وقوع إصابات بين المدنيين.

كما دعت الخارجية الصينية، إسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية أكثر تدميرا في مدينة رفح الفلسطينية.

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