فلسطين تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المستعمرين

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، على تصعيد جرائم المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، معتبرة تصعيد جرائم المستعمرين، استخفافا بالعقوبات الأميركية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

خلق حالة من الفوضى والعنف

وأشارت إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا ملحوظًا بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن غفير وسموتريتش وأتباعهما، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة.

ودعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.

معاقبة منظمات المستعمرين ومن يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية

وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة ومليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مؤكدة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.