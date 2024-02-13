الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأونروا": بجب دعم استمرار عمل الوكالة ومخاوف من تصاعد العمليات العسكرية فى رفح

العمليات العسكرية
العمليات العسكرية في رفح

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن هناك مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.

نناشد الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها 

وأكدت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم، أنه يجب دعم استمرار عمل الوكالة ولا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، ولا بد من وجود حل سياسي لذلك، وناشدت الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها "وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملنا حتى في غزة".

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا العمليات العسكرية في رفح غزة فلسطين

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