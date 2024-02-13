الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليونيسف: نصف مليون شخص في وصلوا إلى مستويات إنذار أعلى فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي

الأمن الغذائي
الأمن الغذائي

قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الوضع في رفح الفلسطينية كارثي حيث يوجد عدد هائل من الفلسطينيين في تلك المنطقة.

وتابع خلال مداخله عبر تطبيق سكايب من عمان على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة كبيرة على حياة الأطفال والمدنيين، لافتًا أن المنظمة تعمل على تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والمساعدات الإنسانية تجد صعوبات في الوصول إلى الشمال، مناشدًا بأنه يجب السماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات اللازمة لغزة ورفع القيود عليها.

وأشار إلى أنه يجب السماح للمنظمات الإغاثية بالوصول إلى أماكن الجرحى في قطاع غزة حتى يمكن علاجهم، موضحًا أن نصف مليون شخص في وصلوا إلى مستويات إنذار أعلى فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي، ونلاقي صعوبات في تنسيق الحركة الإنسانية بغزة جراء انقاع الاتصالات.

وطالب المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وعدم تحديد قدرة المنظامت الدولية على الحركة في غزة.

وفي وقت سابق نشرت منظمة اليونيسف تقريرًا عبر موقعها ذكرت فيه أنه في حين أن عشرات الصراعات سرقت بلا رحمة مستقبل عشرات الآلاف من الأطفال، فسوف يذكر عام 2023 باعتباره "واحدة من أصعب" السنوات التي يعيشها الطفل، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

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