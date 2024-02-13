حزب الله: استهداف تجمع لجنود الاحتلال فى قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية بإصابة مباشرة
أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، بجانب تحقيق إصابات مباشرة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.
وقال "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم الثلاثاء 13-02-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".