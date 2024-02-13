الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله: استهداف تجمع لجنود الاحتلال فى قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية بإصابة مباشرة

حزب الله
حزب الله

أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، بجانب تحقيق إصابات ‏مباشرة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم الثلاثاء 13-02-2024 ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏ 

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