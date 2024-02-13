حزب الله: استهداف تجمع لجنود الاحتلال فى قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية بإصابة مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، بجانب تحقيق إصابات ‏مباشرة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم الثلاثاء 13-02-2024 ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏