"حزب الله" يعلن حصيلة استهدافاته للقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية خلال 128 يوما
عرضت فضائية الغد الإخبارية، تفاصيل إعلان "حزب الله" اللبناني لعدد العمليات التي نفذها مقاتليها خلال 128 يوم، منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/12 بلغ 1020 عملية.
كما أعلنت عن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الاثنين، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني والتي جاءت على النحو التالي.
الاستهدافات على القطاع الشرقي
1- الساعة 14:40 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع الرادار بصاروخ موجّه وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:55 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
الاستهدافات على القطاع الغربي
1- الساعة 15:15 استهداف ثكنة بيرانيت بصاروخ فلق 1 وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:25 استهداف ثكنة زرعيت برميات صاروخيّة من فلق 1 وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:25 استهداف مبنى في مستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.
4- الساعة 17:05 استهداف مبنى في مستعمرة أفيفيم يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.
5- الساعة 18:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.