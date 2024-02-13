الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام فلسطيني: استشهاد طفلة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بعد توقف المولدات بسبب نقص الوقود

استشهاد طفلة
استشهاد طفلة

أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد طفلة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بعد توقف المولدات بسبب نقص الوقود، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوب قطاع غزة، وانقطع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وفى وقت سابق أعلنت الصحة الفلسطينية، نفاد الطعام لدى الطواقم الطبية والمرضى، والنازحين في مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحصار المستشفى بالدبابات.

وأشار بيان الصحة الفلسطينية، أن 7 فلسطينيين استشهدوا، بالإضافة إلى إصابة 14 من الطواقم والنازحين داخل ساحات مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

بينما قال هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن اللجنة حذرت من قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار "مهنا"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك تقارير تشير لارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 160 شهيدًا جراء الغارة الإسرائيلية على رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن المستشفيات فقدت مخزونها من الغذاء والدواء، خصوصًا مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل، الأمر الذي يؤثر على حياة النازحين.

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