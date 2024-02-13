الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لافروف: الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبى حاولوا فرض حلول غير واقعية على غزة

لافروف
لافروف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي: طالبت بهدنة إنسانية في غزة، وهذا لم يحدث، وللأسف مجلس الأمن أصدر إعلانا ضعيفا.

وأكد، حسب تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط، لافتًا إلى رفض روسيا أن يكون ما جرى في السابع من أكتوبر سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين.

نرى فرصًا لإعادة الاستقرار فى قطاع غزة وسط هذه الظروف

وتابع: إن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولوا فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب إيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي تسببت به السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: إننا لا نرى فرصا لإعادة الاستقرار في قطاع غزة وسط هذه الظروف، ويجب إيجاد أرضية قانونية ملزمة لحل نهائي للصراع في الشرق الأوسط.

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