الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"اليونيسف": الأطفال يحصلون على الخبز فقط والخضروات وبقية المواد الغذائية عالية التكلفة

الأطفال يحصلون على
الأطفال يحصلون على الخبز

عبّر جوناثان كريكس، متحدث اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، عن قلق المنظمة من الأحداث الجارية في قطاع غزة بعد التطورات الأخيرة في رفح الفلسطينية.

 نخشى من تصعيد القتال فى مدينة رفح الفلسطينية وتأثيره البالغ على حياة الأطفال

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم: إننا قلقون بشدة حول الأحداث الجارية في قطاع غزة، ونخشى من تصعيد القتال في مدينة رفح الفلسطينية وتأثيره البالغ على حياة الأطفال، متابعًا: إن "أونروا" ومنظمات أخرى كثيرة تواجه تحديات بالغة بشأن توزيع المساعدات بقطاع غزة.

الأطفال بقطاع غزة فى خطر

وأوضح أن الأطفال بقطاع غزة في خطر، ويواجهون نقصا كبيرا وسوءا حادا في التغذية، وهناك 87% من الأطفال في قطاع غزة يعانون الإسهال على مدار الأسابيع الماضية بسبب سوء التغذية، فالأطفال يحصلون على الخبز فقط والخضروات وبقية المواد الغذائية عالية التكلفة.

وأشار متحدث "اليونيسف" في الأراضي الفلسطينية، إلى أن أغلب النازحين في قطاع غزة يحصلون على نحو "1.5- 2 لتر" مياه يوميا، بجانب أنهم بحاجة ماسة إلى أدوات النظافة الشخصية.

رفح الفلسطينية حياة الأطفال الأراضي الفلسطينية قطاع غزة أونروا اليونيسف الأطفال بقطاع غزة النازحين في قطاع غزة إطلاق نار دائم وفوري في قطاع غزة دخول المساعدات إلى قطاع غزة المساعدات بقطاع غزة الأحداث الجارية في قطاع غزة

مواد متعلقة

فلسطين: نرفض أى إجراء أو محاولة من شأنها تجاهل الوضع القانونى للقدس المحتلة

فلسطين تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المستعمرين

اليونيسف: نصف مليون شخص فى غزة وصلوا إلى مستويات إنذار أعلى فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائى

روسيا: رد موسكو على مصادرة أصولها سيكون قاسيًا 

أحدهم قائد الكتيبة.. مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات جنوب غزة

"القاهرة الإخبارية": شهيد فى قصف إسرائيلى استهدف مجموعة من المواطنين شرق دير البلح بغزة

إعلام فلسطينى: غارات إسرائيلية كثيفة تستهدف شرق رفح الفلسطينية

حذرت من خطر إبادة جماعية.. "العفو الدولية": إسرائيل تستعد لشن عملية برية برفح

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

سامى قمصان يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز حسام حسن

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

قبل الاجتماع الحاسم.. بايدن: لا خيار لتبادل الأسرى سوى الهدنة في غزة

رمضان 2024.. جرائم الاحتلال تظهر فى البوستر الأول لمسلسل مليحة

شوبير يكشف عن موقف ثنائى الأهلى من مواجهة شباب بلوزداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟