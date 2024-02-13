"اليونيسف": الأطفال يحصلون على الخبز فقط والخضروات وبقية المواد الغذائية عالية التكلفة

عبّر جوناثان كريكس، متحدث اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، عن قلق المنظمة من الأحداث الجارية في قطاع غزة بعد التطورات الأخيرة في رفح الفلسطينية.

نخشى من تصعيد القتال فى مدينة رفح الفلسطينية وتأثيره البالغ على حياة الأطفال

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم: إننا قلقون بشدة حول الأحداث الجارية في قطاع غزة، ونخشى من تصعيد القتال في مدينة رفح الفلسطينية وتأثيره البالغ على حياة الأطفال، متابعًا: إن "أونروا" ومنظمات أخرى كثيرة تواجه تحديات بالغة بشأن توزيع المساعدات بقطاع غزة.

الأطفال بقطاع غزة فى خطر

وأوضح أن الأطفال بقطاع غزة في خطر، ويواجهون نقصا كبيرا وسوءا حادا في التغذية، وهناك 87% من الأطفال في قطاع غزة يعانون الإسهال على مدار الأسابيع الماضية بسبب سوء التغذية، فالأطفال يحصلون على الخبز فقط والخضروات وبقية المواد الغذائية عالية التكلفة.

وأشار متحدث "اليونيسف" في الأراضي الفلسطينية، إلى أن أغلب النازحين في قطاع غزة يحصلون على نحو "1.5- 2 لتر" مياه يوميا، بجانب أنهم بحاجة ماسة إلى أدوات النظافة الشخصية.