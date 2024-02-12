الإثنين 12 فبراير 2024
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سياسي

"إفريقية النواب": مصر مقصد واعد لجذب السياحة الإفريقية في السنوات المقبلة

نيفين حمدي
نيفين حمدي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، علي أن مصر من أكثر الدول السياحية في القارة الأفريقية الذي تشهد تزايد في الطلب على السفر والسياحة عاما بعد عام، نظرا لما تتمتع به البلاد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة، وما يتضمنه المقصد بالعديد من الانشطة السياحية والثقافية والفنية وغيرها مما شجع السائحيين الافارقة الي القدوم إلى مصر في فترات الإجازات وجعلها المقصد الرئيسي لهم.

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وقالت النائبة نيفين حمدي، في كلمتها باجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، لعرض استراتيجية كلًا من وزارة الطيران المدنى، وشركات مصر للطيران للخطوط الجوية والشحن والخدمات، لتعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران والنقل الجوى، وسبل زيادة الخطوط المباشرة بين دول إفريقيا وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء الأفارقة.

وأضافت أن قطاع السياحة يمثل أهمية كبري للاقتصاد، حيث يمثل 20% من إجمالى الناتج المحلى، فضلا عن مساهمته في خلق وتوفير فرص عمل متعددة، مؤكدة أن مصر لها مكانة خاصة في قلوب الاشقاء بالقارة السمراء.

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وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن مصر مقصد واعد لجذب السياحة الإفريقية في السنوات المقبلة، لافته الي أهمية استغلال التقارب المصري مع دول القارة في انعاش الحركة السياحية وجذب السياح من تلك الدول باعتبارها أسواق بديلة لا ينقصها سوى الترويج لها، من خلال إعداد برامج سياحية تناسب احتياجات السائح الإفريقي، الذي يفضل السياحة الشاطئية والدينية والعلاجية التي توليها الدولة أهمية كبري واتخذت العديد من الإجراءات لتعزيزها وتسهيل دخول السائحين الباحثين عن تلقي تلك الخدمات الصحية.

وكشفت النائبة نيفين حمدي، أن الاجتماع شهد عرض لأوجه الشراكة بين مصر للطيران للشحن الجوي مع شركات الطيران الافريقية بدول جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وانجولا، فضلا عن السعى للتوسع في الشراكات المصرية ونظيرتها الافريقية، بما يسهم زيادة عدد الرحلات والحمولات المتوقعة سنويًا، وهذا ما يؤكد على حرص مصر على التعاون في مجال الطيران المدني مع الدول الشقيقة على مستوى القارة.

واختتمت عضو اللجنة، بالتأكيد أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، فضلا عن المعالم والمنتجعات السياحية المناسبة لقضاء العطلات الصيفية مثل شرم الشيخ، مشيرة الي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعميق العلاقات مع أشقاءها من  الدول الإفريقية وفتح جسور التعاون المشترك وبذل المزيد من الجهد لتعريف الشعوب الإفريقية بثقافاتنا المشتركة.

السياحة مصر النائبة نيفين حمدي عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب القارة الإفريقية

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