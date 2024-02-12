الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس النواب يهنىء "أبو العينين" بحصوله على جائزة الأبطال في إفريقيا

رئيس البرلمان المستشار
رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي

هنأ رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمناسبة حصوله على جائزة الأبطال في إفريقيا بالإجماع، وذلك خلال مؤتمر الرخاء الإفريقي الذي انعقد في دولة غانا بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا وزعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأثيوبيا، وجوايانا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، وقال النائب محمد أبو العينين إن التكريم ليس لشخصه وإنما لكل صانع وكل عامل سعى للتواجد في السوق العالمي، مضيفًا: شعرت بالفخر لوجود اسم مصر في هذا المحفل.

وقال وكيل البرلمان: "دار الحديث عن تجربة مصر في خلق المدن الصناعية والعمرانية، وأنه نموذج يحتذى به ودار الحديث حول كيف خرجنا من الوادي الضيق مضيفا  شعرت بالفخر ولمست خلال اللقاء أن  زعماء افريقيا يكنوا لمصر كل التقدير والاحترام، وأَضاف: وأشرت إلى أن ما يحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي من تنمية نموذج ويمكن تنفيذه في أفريقيا.

وقال وكيل المجلس: "اللقاء عبر عن العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل والعلاقة قوية مع دول القارة،  والجميع أعرب عن  تقديره للتجربة المصرية  في التعمير، موضحًا أنها تعبر عن بصمة جديدة في أفريقيا، وأكد أنه تم العمل على تحويل الصحراء إلى مزارع خضراء لدعم الأمن القومي الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أنه من الصحراء يمكن أن نصنع عالما جديدا 

وقال "أبو العينين" إن رئيسة إثيوبيا تحدثت عن بلادها وأثيرت قضية السدود، مضيفًا: “وشددت خلال اللقاء على أهمية احترام المعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية وعدم التعدي على حقوق الآخرين، مضيفًا: "وقولت أننا نحب الشعب الاثيوبي ونسعى دائما لحل المشكلات”. 

وقال رئيس مجلس النواب تعقيبًا على كلام النائب أبو العينين: “نكرر التهنئة لوكيل المجلس النائب محمد أبو العينين وندعو له بدوام التقدم والنجاح”.

واستعرض النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

المستشار حنفي جبالي المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب جائزة الأبطال في إفريقيا محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب وكيل مجلس النواب المهندس محمد أبو العينين

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