الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو تنسيقية الشباب: قصف رفح الفلسطينية توثيق جديد لجرائم الاحتلال فى غزة

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر  أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القصف الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف المنازل والمستشفيات والأبرياء، يعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل، الذين لا يمتلكون مكانًا آمنًا للجوء إليه سوى مدينة رفح جنوب غزة.

وأضاف "الباز"، فى تصريحات له، أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخًا ولا صغيرًا ولا امرأة، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والنظر بعين الرحمة والإنسانية لمواطني غزة العزل.

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وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر: "مدينة رفح تعتبر المأوى الوحيد لأكثر من مليون و400 ألف مواطن أعزل، وقصفها ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالقطاع، منوهًا إلى أن مصر حذرت من الإقدام على تلك الخطوة التي تؤثر تبعاتها على المنطقة بأثرها".

وأكد "الباز" على كامل دعمه وتأييده للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولن نسمح بالمساس به، وسنبذل الغالي والنفيس من أجله، موضحًا أن مصر لن تكون جزءًا من خطة الاحتلال فى تصفية القضية عن طريق تهجير الأشقاء قسريًا، مؤكدًا موقف مصر التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

المهندس أحمد الباز حزب مصر أكتوبر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القصف الإسرائيلى مدينة رفح الفلسطينية

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