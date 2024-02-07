الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" يطالب المواطنين بالتحمل والوقوف خلف القيادة السياسية

جيهان مديح
جيهان مديح

أكدت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر أن توجيهات الرئيس السيسي، اليوم لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل، توضح للمواطن أنه يوجد نصب أعين القيادة السياسية والرئيس السيسي، وأن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب.
أضافت مديح فى بيان منذ قليل أن توجيهات الرئيس السيسي بـ15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية.

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تابعت رئيس حزب مصر أكتوبر أن الرئيس دائمًا ما يخرج فى الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الاولى بالرعاية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الازمة والخروج منها فى أسرع وقت، وهو ما ظهر فى خطة ترشيد الإنفاق التي أعنلت عنها.

وطالبت المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم الذي يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة، حتى يمكننا العبور من  الأزمة الراهنة، مضيفة "المصريين جدعان ودائمًا ما يثبتوا حبهم لبلدهم بالأفعال وهذا ما تنتظره بلدهم منهم ".

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