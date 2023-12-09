السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيهان مديح: أطالب المرأة المصرية بالنزول للإدلاء بصوتها غدًا

جيهان مديح
جيهان مديح

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إنها تطالب المرأة المصرية بالنزول للإدلاء بصوتها في الانتخابات المصرية غدًا.

 

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن يكون هناك زخم كبير على اللجان الانتخابية في اللحظات الأولى من فتح اللجان من أجل التصويت، معبرة: "على المصريين أن يعلموا أن مصر مطمع للكثير في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الوطن يقف الآن على وعي المواطن ومدى إدراكه لفكرة التحديات التي تواجه المواطن".

وأضافت في حديثها، أن مؤسسات المجتمع المدني ستشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية طوال فترة التصويت، وسيتم رصد أي تجاوزات ستحيط بالعملية الانتخابية بكل قوة.

صوتك أمانة

وأشارت إلى أن الشعب المصري سيرد على المؤمرات التي دارت حول الانتخابات المصرية، ولهذا نقول للمصريين إن صوتك أمانة ومن حق المواطنين اختيار ما يشاءون.

جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر اكسترا نيوز الانتخابات المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية

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