جيهان مديح: تصويت 45%؜ من الناخبين رسالة وعي مصرية نُصدرها للعالم (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن تصويت 45%؜ من الناخبين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين، بمثابة رسالة تؤكد على وعي المصريين واصطفافهم خلف وطنهم.

وأضافت “مديح” خلال مداخلتها بالتغطية الإعلامية لقناة “أون”، أن توافد الناخبين على اللجان الانتخابية يدل على حالة الوعي السياسي لدى الشعب المصري، قائلة إن المصريين يستجيبون دائما لنداء الوطن سواء في الاستحقاقات الدستورية أو الاستفتاءات أو أي شأن يخص الأمن القومي المصري.

وناشدت رئيس حزب مصر أكتوبر، كل المصريين الذين لم يصوتوا بعد أن يسارعوا بالنزول والمشاركة في رسم مستقبل أفضل لبلدهم ولأبنائهم، قائلة "مستقبل أفضل يسود فيه السلام والرخاء والتنمية وكما نطمح إليه في جمهوريتنا الجديدة".