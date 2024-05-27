الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد بحق بلوجر اتهمها زوجها بالزنا فى حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس بلوجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما اتهمها زوجها بممارسة "الزنا" مع عدة أشخاص.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بجنوب القاهرة، قدم زوج البلوجر فلاشة تحتوي على مكالمات جنسية لها ومقاطع فيديو منافية للآداب، أرسلها شخص مجهول له.

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"فلاشة مكالمات جنسية".. قرار جديد بشأن اتهام بلوجر بالزنا فى حلوان

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"بعمل مصالح".. اعترافات بلوجر التجمع هدير عبد الرازق

وكان شاب يبلغ من العمر، 38 سنة، قد حرر محضرًا بقسم شرطة حلوان، يتهم خلاله زوجته التى تعمل بلوجر وتقدم محتوى على منصة تيك توك بالزنا، وقدم فلاشة تحتوي على مقاطع ومكالمات جنسية لزوجته مع عدة أشخاص مختلفة. 

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المحرر من الزوج، وعقب ذلك تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط المتهمة بعد الكشف عليها جنائيًّا أثناء وجودها بمحطة مترو حلوان.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم عرضها على قاضي المعارضات للنظر في أمر استمرار حبسها ليقرر تجديده 15 يومًا.  

بلوجر الزنا حلوان قاضي المعارضات النيابة العامة

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