الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فلاشة مكالمات جنسية".. قرار جديد بشأن اتهام بلوجر بالزنا فى حلوان

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس بلوجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الزنا.

وكان شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، قدم بلاغًا في قسم شرطة حلوان، يتهم فيه زوجته، والتي تعمل "بلوجر" وتقدم محتوى على منصة "تيك توك"، بممارسة الزنا.

وقدم الشاب، فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو ومكالمات جنسية لزوجته كدليل على اتهامه، وبعد إجراء التحريات، تأكدت صحة الاتهامات التي وجهها الزوج لزوجته.

وكانت شرطة النقل والمواصلات قد تمكنت من القبض على المتهمة بعد تواجدها في محطة مترو حلوان، وقدم زوجها فلاشة تحتوي على مكالمات جنسية ومقاطع فيديو غير لائقة، تم إرسالها لها من قبل شخص مجهول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات حلوان ممارسة الزنا منصة تيك توك محطة مترو حلوان

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