الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بعمل مصالح".. اعترافات بلوجر التجمع هدير عبد الرازق

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق

أنكرت  البلوجر هدير عبد الرازق أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر ارتكابها جريمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل وبررت ذلك بأنها تنشر فيديوهات هادفة الغرض منها ترويج لمنتجات خاصة بالملابس والميكب.

كما أنكرت البلوجر بإقامتها أي علاقات جنسية بمقابل مادي مبررة بأنها كانت متزوجة من صاحب ملهي ليلي وانفصلت عنه لمحاولته إجبارها على النزول معه الملهي، مؤكده بأنها كانت تحاول تتعرف علي الكثير من الأشخاص للحصول منهم علي مصالح مادية.

وقررت جهات التحقيق حبس البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها

وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل والتي تحرض على إثارة الفتن.

علاقات جنسية البلوجر هدير عبد الرازق فيديوهات خادشة للحياء صاحب ملهي ليلي

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