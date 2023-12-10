المتحدث باسم حملة يمامة: العملية الانتخابية تجرى بسلاسة والتصويت هو الحكم (فيديو)
أكد الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمي لحملة عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن الحملة تراقب سير العملية الانتخابية بشكل مستمر، قائلا: "نرى إقبالا جماهيريا على صناديق الاقتراع، وخاصة في الجيزة والقاهرة ومناطق الصعيد والساحل الشمالي.. والعملية الانتخابية تمر بنجاح وانسجام ولم نلاحظ أي مخالفات أو عوائق تؤثر على نزاهتها حتى الآن".
وقال الهضيبى في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "أون" ضمن برنامج "الطريق إلى الاتحادية": "لم نستقبل أي شكاوي أو تقارير تخص العملية الانتخابية طوال اليوم.. ونقدر دور الشركة المتحدة في منحنا فرصة الظهور والتعبير عن رأينا والتصويت هو العامل الحاسم".
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