"إكسترا نيوز" ترصد انطلاق قافلة التحالف الوطنى المتجهة إلى رفح

كشف زياد قاسم، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن أن قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصلت حاليًا إلى طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وبدأت في التحرك إلى رفح لإغاثة أهالينا في غزة.

ورصدت كاميرا "إكسترا نيوز" أن عدد شاحنات القافلة التي تنطلق حاليًا يزيد على 500 شاحنة تضم المساعدات الإغاثية والإنسانية والمسلتزمات الطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، والتي تقدر بحوالي 8 آلاف طن من المساعدات من المواد الغذائية والمواد الطبية والدوائية ومستلزمات المعيشة.

"إكسترا نيوز" ترصد تحضيرات قافلة مساعدات جديدة من التحالف الوطنى لأهالى غزة

وانطلقت، صباح اليوم، قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، نحو سيناء، وعلى متنها عدد كبير من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والملابس، لإدخالها إلى أهالينا في غزة عبر معبر رفح.

جدير بالذكر أن المساعدات المصرية المقدمة إلى غزة تمثل تقريبا 80‎‎% من المساعدات التي تدخل القطاع، ومن التحالف الوطني بمفرده قدم نحو 70‎‎% من هذه المساعدات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الكبرى.

وشارك في القافلة عدد كبير من المنظمات الخيرية، على رأسها مؤسسة "حياة كريمة" وبنك الطعام ومؤسسة الإغاثة والطوارئ، حيث اصطفت الشاحنات الغذائية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي استعدادًا للتحرك إلى رفح لإغاثة أهالينا في غزة.