شكرى: لا يمكن قبول مزيد من الخسارة بأرواح المدنيين بغزة ونعمل على دخول المساعدات

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه لا يمكن قبول مزيد من الخسارة في أرواح المدنيين بقطاع غزة، ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 200 ألف فلسطيني ما زالوا في شمال قطاع غزة.

نحاول الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار

وأكد "شكري"، أننا نحاول الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة، مشيرًا إلى أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي.