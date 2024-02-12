الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تمويل: مصر لديها مزايا تنافسية قوية والاقتصاد المصرى صامد رغم التوترات

صادرات مصر السلعية
صادرات مصر السلعية

قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، إن رقم الصادرات بشكل عام يعتبر من أهم الأرقام الخاصة بالدخل القومي المصري، مشددًا على أن مصر لديها مزايا تنافسية قوية والاقتصاد المصري صامد رغم التوترات التي يشهدها العالم، حيث إن صادرات مصر السلعية في عام 2023 صعدت بأكثر من 35 مليار دولار.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية بسياسة واضحة جدا ولها هدف استراتيجي معلن، موضحًا أنه يتم العمل من أجل الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار في العام الواحد.

صعود قوى لصادرات مصر السلعية بـ2023

وأكد أستاذ التمويل أن القطاعات كلها مستمرة في العمل مثل السلعي، الخدمي، والبترول من أجل تحقيق هذا الرقم، مؤكدًا أنه مع التطور الذي شهده الاقتصاد المصري وبخاصة في قطاع التصنيع وقطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة حدث تحول في أرقام الصادرات المتعلقة بالدخل القومي، منوهًا بأن الميزان التجاري حقق تحسنا واضحا وملموسا.

صادرات مصر السلعية محمد حمدى زكى أستاذ التمويل والاستثمار رقم الصادرات الدخل القومي الاقتصاد المصرى الدولة المصرية

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