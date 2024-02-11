الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الاستشعار عن بُعد": مصر تستخدم أحدث التقنيات لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

الدكتور إسلام أبوالمجد
الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار

قال الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، إن الغذاء أحد أهم التحديات التي تواجه العالم حاليًا، والاكتفاء الذاتي من الغذاء، ولذلك تقوم كل دولة باستخدام كل مقوماتها بهدف زيادة الإنتاجية للزراعة لسد الفجوة الغذائية.

وأضاف أبوالمجد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تقوم بالتوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، وكل هذه التوسعات تتطلب استخدام تقنيات حديثة تساعد على التوسع الأفقي في المحاصيل بأقل التكاليف وزيادة الإنتاجية.

رئيس هيئة الاستشعار عن بُعد يوضح نتائج جهود الهيئة فى دعم الزراعة الذكية

وأوضح رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد أن هذه التقنيات والتكنولوجيات، سواء من مستشعرات يجري وضعها أو من صور أقمار صناعية ودراسات للتربة وتراكيب للمحصول نفسه، وملائمته مع المناخ، كل هذه التقنيات يجري استخدامها لزيادة الرقعة الزراعية، وهو ما جرى بالفعل في الصحراء الغربية، وزيادة المحاصيل، خاصة محصول القمح، لسد الفجوة الغذائية. 

رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد الغذاء زيادة الإنتاجية للزراعة الزراعة الذكية

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