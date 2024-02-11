ناقد فنى: دراما "المتحدة" بها تنوع وثراء فى الأفكار يناسب كل فئات المجتمع

قال الناقد الفني محمد شوقي، إن الريادة المصرية في الدراما لم تغب وموجودة، وستظل مصر هي الرائدة في هذا المجال، ودائمًا المسلسلات بالخارج تنجح من خلال النجوم المصريين، مشيرًا إلى التنوع والثراء المقدم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مسلسلات هذا العام.

وأضاف الناقد الفني، خلال تصريحات لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن دراما شركة المتحدة في رمضان هذا العام، فيها تنوع كالعادة وثراء في الأفكار يناسب كل فئات المجتمع، تجعل المشاهد متشوقًا لرؤيتها بالكامل، وليس متابعة مسلسل أو اثنين كما كان في السابق.

مسلسلات رمضان 2024

وأشار الناقد الفني، إلى أن مسلسلات رمضان 2024 فيها ثراء في كل شيء، سواء الإخراج، أو الفكرة، أو الإنتاج، لافتًا إلى أهمية عرض مسلسلات 15 حلقة، والتي حققت نجاحًا باهرًا في الفترة الماضية، مقدمًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحرصها على تقديم هذا النوع في رمضان.