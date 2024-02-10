السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: بلغاريا مهتمة بالفرص الاستثمارية فى مصر

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن زيارة نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا، ماريا جابرييل، تعكس مدى قوة العلاقة بين البلدين، مؤكدا أنه لمس الاهتمام البلغاري بالفرص الاستثمارية في مصر.

 وترأس شكري سويًا أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، ووجه التهئنة لها على قرب حلول موعد توليها منصب رئيس الوزراء في بلدها. 

أضاف شكرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ونظيرته البلغارية، اليوم السبت، أنه ناقش مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وبلغاريا.

تابع شكري، أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون مع بلغاريا وهناك رغبة في تطوير العلاقات بين البلدين. 

ويترأس وزيرا خارجية مصر وبلغاريا أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة،، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد عبر منصة "إكس". 

استقبل وزير الخارجية سامح شكري نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، حسبما نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد عبر حسابه على منصة "إكس".

وزير الخارجية سامح شكري تعزيز التعاون الاستثماري مصر وبلغاريا لفرص الاستثمارية

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