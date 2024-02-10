وزيرة خارجية بلغاريا: نثمن جهود مصر لحل الوضع الإنساني في غزة

أعربت وزيرة خارجية بلغاريا عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى حل للوضع الإنساني في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وأكدت وزير خارجية بلغاريا، أن مصر تلعب دورًا ملحوظًا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

شكرى يستقبل وزيرة خارجية بلغاريا

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر حسابه على منصة "إكس".

واصطحب وزير الخارجية الضيفة إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء؛ للقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.