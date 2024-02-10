السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: تصريحات الإدراة الأمريكية عن مصر "هزلية"

بايدن
بايدن

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرهان على التقليل من الدور المصري فى دعم القضية الفلسطينية "خاسر"، إذ دعمت مصر القضية وثبتت دعائمها على مر التاريخ.

وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن الدولة المصرية تحركت فى جميع الاتجاهات ولعبت أدوارًا مركبة وكثيرة ومتعددة لدعم القضية على المستويين السياسى والإنسانى منذ اللحظة الأولى من الاعتداء الإسرائيلى على غزة، ونتج عنها الكثير من التعاقدات والتشابكات التى احتاجت لدولة قادرة على مواجهة هذه التحديات المتزايدة بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي الدولة المصرية.

الدولة المصرية تتحرك فى كل عدوان إسرائيلى على قطاع غزة

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تتحرك فى كل عدوان إسرائيلى على قطاع غزة من خلال دورها العروبى والمحورى فى دعم كل القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مصرية بامتياز، وهى أم القضايا وتقف على رأس القضايا العربية، ونجحت مصر فيما لم تنجح فيه أى دولة بالعالم، ولها مواقف مشرفة في ذلك الشأن، وتصريحات الإدراة الأمريكية لا يمكن اعتبارها إلا أنها تصريحات لا تتفق مع الواقع وهي تصريحات هزلية ولا تتصل بأرض الواقع.

الدور المصري لقضية الفلسطينية الاعتداء الإسرائيلى الإدراة الأمريكية هزلية و لا تتصل بأرض الواقع

مواد متعلقة

كاتب صحفى: أداء الموازنة العامة للدولة "متوازن ومطمئن"

لكثرة الإقبال السياحى.. خبير يبرز أهم مميزات "طيران الشارتر"

دبلوماسى سابق: حكومة إسرائيل جاهلة بنظم الحكم وأصول العلاقات الدولية

أستاذ دراسات بيئية: مصر تملك فرصة الاستثمار فى 90 مليون طن مخلفات

مدير مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع بعد حربه على غزة أن تستسلم الفصائل

خبير علاقات دولية: زيارة بلينكن الخامسة تؤكد أولوية أحداث غزة للسياسة الخارجية الأمريكية

ما هي دلالات فوز مصر للمرة الـ3 برئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”؟

خبير يوضح إجراءات الدولة فى التحول للطاقة المتجددة للتكيف مع التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

إزالة "جسم غريب" من عين طفل فلسطينى بـ"طب طنطا".. وأمه تشكر الرئيس السيسى

لمدة شهر.. غلق كلى لميدان أسفل طريق الدائرى الأوسطى "كوبرى بتروجيت"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية