السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: أداء الموازنة العامة للدولة "متوازن ومطمئن"

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة المصرية حققت 173 مليار جنيه فائضا أوليا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2023 /2024، مقارنة بـ33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الموازنة العامة للدولة في أداء متوازن ومطمئن، وهذه المؤشرات تعكس تحسنا سواء في نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصري، أو على مستوى الأسرة المصرية.

الموازنة العامة للدولة المصرية

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة في عمليات إصلاح مالي والتي تمت على مدار من 2016 حتى الآن، وأن المسارات الخاصة بالإصلاح تتمثل في إصلاحات ضريبية وإصلاحات جمركية، وتمكين الموازنة العامة للدولة بحوالي 4 تريليونات جنيه حجم الاستخدامات التي استخدمت في الموازنة العامة للدولة. 

 

الكاتب الصحفي أحمد يعقوب لشأن الاقتصادي الموازنة العامة للدولة المصرية 173 مليار جنيه أداء متوازن ومطمئن

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