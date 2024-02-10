خبير تكنولوجيا المعلومات: دخول الصين في مجال الذكاء الاصطناعي سيحدث مخاطرة كبيرة

كشف المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات تفاصيل عن أول طفلة "روبوت" تعمل بالذكاء الاصطناعي، قائلًا إن الذكاء الاصطناعي دخل في مرحلة جديدة تسمى "AGI" وذلك يحاول محاكاة الإنسان.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات خلال مدخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الباحثين الصينيين يطورون أول طفلة روبوت تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تسمى "تونج تونج" عمرها من 3 إلى 4 سنوات، موضحا أنها قادرة على تطوير مهارتها واكتساب المزيد من المعارف وتكوين القيم من خلال تفاعلها مع البشر والبيئة المحيطة بها.

باحثون صينيون يطورون أول طفلة "روبوت" تعمل بالذكاء الاصطناعي

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن دخول الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وبمرور السنوات ستحدث مخاطرة كبيرة في هذا الاتجاه، ليتطرق إلى الأذهان سؤال هل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق الخير أم الشر؟ والمخاطرة تكمن في المستقبل ومحاكاة التكنولوجيا للإنسان.