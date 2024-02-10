السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تكنولوجيا المعلومات: دخول الصين في مجال الذكاء الاصطناعي سيحدث مخاطرة كبيرة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشف المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات تفاصيل عن أول طفلة "روبوت" تعمل بالذكاء الاصطناعي، قائلًا إن الذكاء الاصطناعي دخل في مرحلة جديدة تسمى "AGI" وذلك يحاول محاكاة الإنسان.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات خلال مدخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الباحثين الصينيين يطورون أول طفلة روبوت تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تسمى "تونج تونج" عمرها من 3 إلى 4 سنوات، موضحا أنها قادرة على تطوير مهارتها واكتساب المزيد من المعارف وتكوين القيم من خلال تفاعلها مع البشر والبيئة المحيطة بها.

باحثون صينيون يطورون أول طفلة "روبوت" تعمل بالذكاء الاصطناعي

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن دخول الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وبمرور السنوات ستحدث مخاطرة كبيرة في هذا الاتجاه، ليتطرق إلى الأذهان سؤال هل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق الخير أم الشر؟ والمخاطرة تكمن في المستقبل ومحاكاة التكنولوجيا للإنسان.

باحثون صينيون أول طفلة روبوت الذكاء الاصطناعي خبير تكنولوجيا المعلومات تونج تونج

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: تصريحات الإدراة الأمريكية عن مصر "هزلية"

كاتب صحفى: أداء الموازنة العامة للدولة "متوازن ومطمئن"

لكثرة الإقبال السياحى.. خبير يبرز أهم مميزات "طيران الشارتر"

دبلوماسى سابق: حكومة إسرائيل جاهلة بنظم الحكم وأصول العلاقات الدولية

أستاذ دراسات بيئية: مصر تملك فرصة الاستثمار فى 90 مليون طن مخلفات

مدير مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع بعد حربه على غزة أن تستسلم الفصائل

خبير علاقات دولية: زيارة بلينكن الخامسة تؤكد أولوية أحداث غزة للسياسة الخارجية الأمريكية

ما هي دلالات فوز مصر للمرة الـ3 برئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”؟

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

"زهايمر" في البيت الأبيض.. هل يحكم الولايات المتحدة "مضطرب"؟

طقس أول يوم رمضان 2024 وموعده وفقًا للحسابات الفلكية

تحديث لحظي.. ما هو سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح