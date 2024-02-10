السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: العالم يشهد ما حذرت منه مصر بشأن اتساع رقعة الصراع فى المنطقة

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر حذرت سابقا من اتساع رقعة الصراع في المنطقة مع بداية الحرب على غزة، نتيجة لازدواج المعايير، وهو ما بدأ يظهر على الساحة الآن ويشهده المجتمع الدولي.

وأضاف شكرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ونظيرته البلغارية، اليوم السبت، أنه تم التباحث في العديد من من القضايا، وعلى رأسها أمن البحر الأحمر، وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية، إلى جانب الملف الليبي وغيرها من الملفات الأخرى، كون مصر تعتبر “صلب القضايا” للشرق الأوسط. 

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الاحتفال خلال عامين بمئوية العلاقات بين مصر وبلغاريا.

يترأس وزيرا خارجية مصر وبلغاريا أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس". 

وزير الخارجية يستقبل نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، حسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس".

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