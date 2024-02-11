"الأرصاد" تكشف عن موعد منخفض جوى وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، قائلة: "إنه ما زلنا في ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه اليوم وغدًا يوجد استقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بمقدار 3 درجات مئوية".

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، أنه مع مساء يوم الثلاثاء القادم، سيكون هناك منخفض جوي، سيعمل على انخفاض درجات الحرارة، وستسجل القاهرة 19 درجة مئوية، والأجواء ستكون من باردة لشديدة البرودة.

طقس اليوم أجواء دافئة نهارًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وأغلب محافظات الجمهورية، من منتصف هذا الأسبوع.