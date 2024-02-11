ناقد فنى: "المتحدة" تقدم دراما رمضانية متنوعة تحمل الكثير من المفاجآت هذا العام

أكد الناقد الفني محمد شوقي، أهمية مشاركة النجوم الكبار في أدوار جديدة وظهورهم بأشكال هي الأول، مما يجعل المشاهد متشوقًا لمتابعة الأعمال، مضيفًا أن المسلسلات تضم باقة من ألمع النجوم، خصوصًا ممن اشتاق الجمهور لأعمالهم، وفي مقدمتهم بكل تأكيد الفنان يحيى الفخراني الذي يعتبر بهجة رمضان والذي سيظهر في "عتبات البهجة " وأيضًا مجدي أبوعميرة.

وأضاف الناقد الفني، خلال تصريحات لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم دراما رمضانية متنوعة ومختلفة جدًا تحمل الكثير من المفاجآت هذا العام.

مسلسلات رمضان 2024

وأشار الناقد الفني، إلى أن مسلسل "الحشاشين" ينتظره الجميع كونه يضم نجومًا كبارًا، منهم كريم عبدالعزيز الذي يتعاون مع عبدالرحيم كمال وبيتر ميم، وفي المسلسل يظهر سامي الشيخ، وميرنا نور الدين، وفتحي عبدالوهاب.

وذكر أن هناك 18 عملًا سيعرض في رمضان ما بين دراما اجتماعية وكوميدية، تشهد رجوع غادة عبدالرازق في "صوت العقارب"، ومن أبرز الأعمال أيضًا "المعلم" لـ مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد.

وبين أن من أهم المسلسلات الكوميدية الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، للنجم أحمد مكي، و"فراولة" لـ نيللي كريم، كما تظهر روجينا في مسلسل "سر إلهي"، وخالد النبوي في "إمبراطورية ميم".