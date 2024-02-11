الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: إسرائيل تتحمل مسئولية تجويع الشعب الفلسطينى لكنها تريد توزيع التهم

تجويع الشعب الفلسطيني
تجويع الشعب الفلسطيني

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن إسرائيل تتحمل المسئولية كاملة بشأن تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكنها تريد إلقاء التهم، موضحًا أن إسرائيل تريد توزيع ما تقوم به من جرائم على مصر وأطراف أخرى بهدف تشتيت الانتباه.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما تقوم به إسرائيل يرقى إلى الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أنها تستخدم زيادة المساعدات الإنسانية بهدف الضغط في مفاوضاتها، ومنذ الهدنة الأولى كانت أحد البنود المستخدمة هي زيادة شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن نتيناهو لا يريد أن تكون هناك هدنة في غزة، ويهدف إلى قتل الفلسطينيين بالتجويع، ووسائل أخرى، لافتًا إلى أنه ما زالت هناك شاحنات كثيرة مكدسة بشكل يومي، وإسرائيل تعيق دخولها.

خروج الأجانب أو أصحاب الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة

وتابع المحلل، أن وزير الخارجية الأمريكي في كل زياراته كان يتفاخر بأنه استطاع الضغط على إسرائيل لزيادة شاحنات المساعدات الإنسانية، وخروج الأجانب أو أصحاب الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة من ورق الضغط على إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية.

المحلل السياسي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة أصحاب الجنسيات المزدوجة لهدنة الأولى

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