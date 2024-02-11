الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير مكافحة الإرهاب الدولى: حرب المعلومات الهدف منها ضرب الاستقرار

حرب المعلومات
حرب المعلومات

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، وحرب المعلومات، إن الشعب المصري في منتهى الذكاء ويعلم ما يدور في الساحة بالمنطقة ويعرف كم التحديات الصعبة التي تحيط بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوضع في السودان أصبح خطيرًا، وكذلك ليبيا، بسبب الانقسامات، إضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة، واليمن والتهديدات الموجودة بالبحر الأحمر.

وأضاف العقيد حاتم صابر، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc "، إن الوضع العالمي يؤثر على الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن معدلات التضخم العالمية، أثرت على الاقتصاد المصري، ومحاولات تأليب الرأى العام وشعور الشعب دائمًا بالدخول في معركة ومحاولات تقليل الشأن من صواب القرار تؤثر أيضًا على الوضع الاقتصادي.

تحديات الأمن القومي المصري في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة

وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن حرب المعلومات الهدف منها ضرب الاستقرار، مؤكدًا أن ذلك حدث في بداية الأزمة السورية، وما حدث في العراق واليمن.

العقيد حاتم صابر مكافحة الإرهاب الدولي حرب المعلومات العراق واليمن ليبيا السودان

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