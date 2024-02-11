الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تقدمت مصر، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، في استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطًا من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك في أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، حسب ما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

ودعت مصر إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.

جمهورية مصر العربية وزارة الخارجية دولة الإمارات العربية البحرين

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