الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

الكبير أوى 8
الكبير أوى 8

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان، الذي تشتعل فيه المنافسة الدرامية بين كبار النجوم والنجمات، من أجل تقديم أعمال فنية متنوعة للمشاهدين ما بين الاجتماعي والشعبي والكوميدي، وفي الساعات القليلة الماضية كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوسترات الدعائية الأولى لعدد من مسلسلات رمضان 2024.

ومن المقرر عرض هذه الأعمال على شاشة قنوات المتحدة، بخلاف منصة watch it الإلكترونية، وتستعرض فضائية "إكسترا نيوز" الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 وذلك من خلال السطور التالية:

  • مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وهو أضخم عمل عربي صور في 3 قارات.
  • مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة النجم أحمد مكي، ويقدم كوميديا مميزة.
  • مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي.
  • مسلسل "مليحة"، وهو من 15 حلقة، بطولة الفنانة الكبيرة ماجدة زكي والفنانة الكبيرة ميرفت أمين.
  • مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني.

مسلسلات رمضان 2024 

  • مسلسل "مسار إجباي"، مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته مجموعة من الشباب.
  • مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال.
  • مسلسل "صيد العقارب"، المقرر عرضه من 15 حلقة، بطولة النجمة غادة عبدالرازق.
  • مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، ويدور في قالب كوميدي.
  • مسلسل "بابا جه" بطولة النجم أكرم حسني، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي.
  • مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا.
  • مسلسل "إمراطورية ميم" بطولة النجم الكبير خالد النبوي.
  • مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة.
  • مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان. 
  • مسلسل "صدفة" للنجمة ريهام حجاج.
  • مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.
  • مسلسل "لحظة غضب" بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين.
شهر رمضان الشركة المتحدة قنوات المتحدة مسلسلات رمضان 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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