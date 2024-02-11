تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان، الذي تشتعل فيه المنافسة الدرامية بين كبار النجوم والنجمات، من أجل تقديم أعمال فنية متنوعة للمشاهدين ما بين الاجتماعي والشعبي والكوميدي، وفي الساعات القليلة الماضية كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوسترات الدعائية الأولى لعدد من مسلسلات رمضان 2024.

ومن المقرر عرض هذه الأعمال على شاشة قنوات المتحدة، بخلاف منصة watch it الإلكترونية، وتستعرض فضائية "إكسترا نيوز" الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 وذلك من خلال السطور التالية:

مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وهو أضخم عمل عربي صور في 3 قارات.

مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة النجم أحمد مكي، ويقدم كوميديا مميزة.

مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي.

مسلسل "مليحة"، وهو من 15 حلقة، بطولة الفنانة الكبيرة ماجدة زكي والفنانة الكبيرة ميرفت أمين.

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني.

مسلسلات رمضان 2024