الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل

سعت الدولة لإصلاح التأمين الصحي، وصولا إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أكبر مشروع قومي للصحة في مصر.

وتم توسيع نطاق تطبيق المنظومة في السنوات الأربع الماضية لتشمل 6 محافظات، ففي فبراير 2021، تم إطلاق المنظومة في المحافظات الثلاث «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، وفي نوفمبر 2022، تم إطلاق المنظومة تجريبيًا في محافظتي أسوان والسويس، وبذلك تم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التغطية الصحية الشاملة.

 إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل:

 

- تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

- تقديم أكثر من 32 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بنظام التغطية الصحية الشاملة في هذه المحافظات.

- إجراء 500 ألف عملية أجريت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ تطبيق المنظومة.

- إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي إلكتروني للمنتفعين و22 غرفة لإداة الأزمات. 

- إجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين في المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحي الشامل.

- تنظيم 40 مبادرة صحية توعوية لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. 

- تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طب أسرة في منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست.

-اعتماد 162 منشأة طبية معتمدة طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 

 

 

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