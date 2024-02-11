الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: نتنياهو يحاول تشويش المشهد وإطالة أمد المعركة لهذا السبب

نتنياهو
نتنياهو

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تحدث عن توجيه بتنفيذ خطة في رفح الفلسطينية، وهناك حديث عن أنها تكون قبل شهر رمضان، وهذا يعتبر محاولة لتشويش المشهد. 

وأضاف القاضي، خلال حوار له مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نتنياهو يعمل لصالح أمريكا ومن أجل إطالة أمد المعركة في غزة لصالح الانتخابات الأمريكية، ولذلك نحن نتحدث عن معركة الأمريكان مع الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن بين مصر وإسرائيل اتفاقية سلام وهذه الاتفاقية تشترط تعديل بعض الأمور التي لا بد أن تكون معلنة، والأمر يتعلق باتفاقية سلام، والأمور أكبر من الفكرة التي يروجها نتنياهو في إطار الضغط على الأطراف المختلفة.

مصر تلتزم بالحفاظ على سيادتها الوطنية وتلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات

وأوضح الكاتب الصحفي أن مصر تلتزم بالحفاظ على سيادتها الوطنية وتلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات وعندها قدرة من أجل تنفيذ ما تريده، ولديها أمور وسياقات تؤكد هذا الشأن والعالم كله يتحدث عن رفح الفلسطينية، حيث يوجد فيها 1.4 مليون فلسطيني في هذه المدينة، والدولة المصرية ترفض مشروع التهجير بشكل كامل، وظهر ذلك بشكل واضح خلال بيان الرئاسة الأخير، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على الحفاظ على مصر ودعم فلسطين.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غزة مصر وإسرائيل اتفاقية سلام الانتخابات الامريكية

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