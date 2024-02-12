الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 19 مجزرة راح ضحيتها 164 شهيدًا و200 مصاب

الاحتلال
الاحتلال

ذكرت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 164 شهيدا و200 مصاب، خلال 24 ساعة، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

وأكدت الوزارة، في إفادة صحفية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28340 شهيدا و67984 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأدانت الخارجية الفلسطينية المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين، لا سيما في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي القطاع 19 مجزرة ا العدوان الإسرائيلي

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