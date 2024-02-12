أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلى يعوق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها إصرار على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، حيث إن العدوان مستمر على المدنيين في غزة خلف كارثة كبيرة تمثلت في وجود نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وخروج المستشفيات خارج الخدمة.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال أصر على تحديد دخول كميات المساعدات إلي قطاع غزة وهى حاليًا تكفي لمدة شهر فقط، ومناطق الشمال تقترب من المجاعة وهناك ضغوط دولية لإدخال مساعدات من بوابات الشمال، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية تستمر في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن حصة مصر من إجمالي المساعدات الدولية النصيب الأكبر بحوالي 80%، إلى جانب دورها في استقبال المساعدات الدولية في مطار العريش الذي استقبل أكثر من 560 طائرة منذ شهر أكتوبر الماضي، لإدخالها للقطاع من خلال معبر رفح.

الجهود المصرية تستمر فى الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية

وأكد أيمن الرقب أن كل ما يقال من إغلاق معبر رفح من الجانب المصري هو شائعات من أعداء مصر، وقوات الاحتلال من قامت بضرب معبر رفح في بداية الأزمة، وفي حالة تنفيذ العملية البرية في رفح ستدخل المنطقة في أزمة كبيرة جدًا، مشيرًا إلي أن سيناء للمصريين وضد المساس بها، ونحن متمسكون بالبقاء على أرضنا بشكل مطلق، والموقف المصرى كان واضحا منذ اليوم الأول وأنها مع الحق الفلسطينى والدولة الفلسطينية، وبايدن لديه مشكلة فى الذاكرة.