خبير شؤون دولية: اقتحام إسرائيل لرفح يؤكد أنها تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الدولية، إن مصر تحذر من أي عمل عسكري لإسرائيل في رفح الفلسطينية، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية تخاطر لأنها تدرك جيدا أن أي هجوم بري على رفح الآن في ظل هذا التوقيت تعني مجزرة حقيقية من سقوط عشرات الآلاف من القتال.

وأضاف خبير الشؤون الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " إكسترا نيوز"، أن إقدام إسرائيل على اقتحام مدينة رفح بهدف مخطط التهجير القسري ودفع الفلسطينيين دفاعا نحو الاستسلام، أمر خطير حذّرت منه مصر منذ بداية الحرب، ومصر ردت بكل حزم برفض قاطع لهذه العملية في رفح، وهددت بتعليق عملية السلام، لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بالمعاهدات والقوانين.

اجتماع في القاهرة غدا يضم مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا

وأوضح أحمد سيد أحمد، أن الإعلان عن خطة لاقتحام رفح الفلطسينية، جاءت بعد قرارت محكمة العدل الدولية، ما يؤكد أنها تستخف بالقرارات التي تلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، مؤكدا أن هناك اجتماع في القاهرة غدا يضم مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا بهدف الوصول إلى حل سلمي، كما أن مصر تبذل كل الجهود لمنع حدوث أي كارثة إنسانية.