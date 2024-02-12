الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير شؤون دولية: اقتحام إسرائيل لرفح يؤكد أنها تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين

التهجير
التهجير

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الدولية، إن مصر تحذر من أي عمل عسكري لإسرائيل في رفح الفلسطينية، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية تخاطر لأنها تدرك جيدا أن أي هجوم بري على رفح الآن في ظل هذا التوقيت تعني مجزرة حقيقية من سقوط عشرات الآلاف من القتال.

وأضاف خبير الشؤون الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " إكسترا نيوز"، أن إقدام إسرائيل على اقتحام مدينة رفح بهدف مخطط التهجير القسري ودفع الفلسطينيين دفاعا نحو الاستسلام، أمر خطير حذّرت منه مصر منذ بداية الحرب، ومصر ردت بكل حزم برفض قاطع لهذه العملية في رفح، وهددت بتعليق عملية السلام، لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بالمعاهدات والقوانين.

اجتماع في القاهرة غدا يضم مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا 

وأوضح أحمد سيد أحمد، أن الإعلان عن خطة لاقتحام رفح الفلطسينية، جاءت بعد قرارت محكمة العدل الدولية، ما يؤكد أنها تستخف بالقرارات التي تلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، مؤكدا أن هناك اجتماع في القاهرة غدا يضم مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا بهدف الوصول إلى حل سلمي، كما أن مصر تبذل كل الجهود لمنع حدوث أي كارثة إنسانية.

خبير الشؤون الدولية رفح الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية التهجير القسرى مصر

مواد متعلقة

كاتب صحفى: نتنياهو يحاول تشويش المشهد وإطالة أمد المعركة لهذا السبب

مقرر لجنة الصناعة: نقص الدولار يؤثر على إنتاج الصناعة وعلى كثافة الإنتاج

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

"الاستشعار عن بُعد": مصر تستخدم أحدث التقنيات لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

محلل سياسى: إسرائيل تتحمل مسئولية تجويع الشعب الفلسطينى لكنها تريد توزيع التهم

مصر تعزى الإمارات والبحرين فى ضحايا الهجوم الإرهابى بالصومال

خبير مكافحة الإرهاب الدولى: حرب المعلومات الهدف منها ضرب الاستقرار

ناقد فنى: "المتحدة" تقدم دراما رمضانية متنوعة تحمل الكثير من المفاجآت هذا العام

الأكثر قراءة

محاولات إسرائيلية لاسترضاء مصر.. ماذا حدث بعد العملية العسكرية فى رفح؟

عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

هشمت سيارتين.. خسائر سقوط شجرة عملاقة فى شارع الطيران (صور)

العثور على جثتين بهما أعيرة نارية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال