ناقد فنى: الشركة المتحدة حققت نجاحًا كبيرًا بأعمال درامية متنوعة

قال الناقد الفني رامي المتولي، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا، خلال الأعوام القليلة الماضية، رغم الضغوط التي أثرت بالسلب على الصناعة ككل، وبالأخص صناعة الدراما، خلال أزمة "كورونا"، التي أدت إلى ظهور بعض المشكلات بسبب إجراءات الوقاية والحد من انتشار المرض، ما أثرت على عدد المسلسلات ونوعيتها.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن شركة المتحدة، خلال فترة "كورونا"، استطاعت تقديم عدد من المسلسلات التي كانت تتسم بإنتاج مميز وفقًا لهذه الظروف وحققت نجاحًا كبيرًا في التنوع الدرامي من بينها الأعمال التاريخية.

وأوضح أن الشركة المتحدة تحدد خطة إنتاجية شاملة، قبل بدء أي موسم؛ لضمان نجاح أعمالها الدرامية، قائلًا: وخلال هذا العام والعام الماضي، نقدر نقول إننا وصلنا للقمة ماشيين بخط عربي، حيث يشهد عرض عدد من المسلسلات لعدد من الفنانين الكبار خلال رمضان 2024.