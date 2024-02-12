خبير أثري: يكشف تفاصيل احتفالات المتاحف المصرية بأسبوع "الوئام العالمي بين الأديان"

كشف دكتور مجدى شاكر، الخبير الأثري، تفاصيل أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، قائلًا إنه يتم الاحتفال به في الأسبوع الأول من فبراير كل عام، حيث تشارك المتاحف المصرية في هذا الاحتفال بتنظيم معرض يضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية في المتحف القبطي.

وأضاف دكتور مجدى شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المعرض يضم أيضًا مخطوطات وصفائح معدنية بكتابات عبرية في متحف الفن الإسلامي، وعرض مخطوط بخط سرياني للتوراة في متحف قصر محمد علي بالمنيل، ممثلًا أكبر أسبوع للوئام العالمي بين الأديان.

تفاصيل أسبوع للوئام العالمي بين الأديان

أوضح الخبير الأثري، أن هذا يمثل أكبر أسبوع للوئام العالمي بين الأديان حيث يشمل الكينسة المعلقة من القرن الـ4، ومجموعة من الكنائس الأخرى تسمى الست كنائس، معبد بن عزرا اليهودي من القرن الـ12، ومسجد عمر بن العاص أول مسجد في إفريقيا، ورابع مسجد في العالم الإسلامي ما يمثل تنوعًا وثراءً.