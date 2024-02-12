الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: المرحلة الثانية للحوار الوطني تتجه للمحور الاقتصادي

المرحلة الثانية للحوار
المرحلة الثانية للحوار الوطني

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن المرحلة الثانية للحوار الوطني تتسم باتجاهها للمحور الاقتصادي، وهذا بسبب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة له عبر فضائية "dmc"، أن المرحلة الثانية للحوار الوطني ستكون أكثر تخصصًا وأكثر شمولًا، وواقعية، لافتًا إلى أن هناك لجنة تنسيقية ستتابع الـ133 توصية التي صدرت من المرحلة الأولى للحوار الوطني.

تفاصيل استعدادات "الحوار الوطني" لاستكمال الجلسات ومناقشة التحديات الاقتصادية

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية تحتاج إلى حلول عاجلة، والمحور الاقتصادي للحوار الوطني ينقسم إلى عدة لجان.

النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الأحزاب الحوار الوطنى التحديات الاقتصادية

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