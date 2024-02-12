مدبولي: حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومات تواجه من التحديات والتهديدات مثل النوبات التضخمية واسعة النطاق استلزمت تغيرات في أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، اليوم الإثنين، أنه في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل.

أبرز أهداف القمة التحديد الدقيق لطبيعية التحديات التي تواجه الحكومات اليوم

وأوضح "مدبولي"، أن هذه القمة تأتي بهدف التحديد الدقيق لطبيعية التحديات التي تواجه الحكومات اليوم والتفكير الملهم في أليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دورا أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.