بتخفيض 20%.. "الزراعة" تضخ كميات كبيرة من السلع فى منافذها استعدادًا لرمضان

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جميع السلع الغذائية متوافرة في منافذ الوزارة بأسعار مخفضة.

وأضاف "القرش"، خلال لقاء مع فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن مختلف السلع التي تكون مطلوبة في شهر رمضان ستكون متوافرة في هذه المنافذ، وأن الوزارة ستضخ كميات كبيرة من السلع استعدادًا لحلول شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنين.

توفير السلع بأسعار مناسبة استعدادًا لشهر رمضان

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هذه المنافذ تستهدف مواجهة أي استغلال يمارسه بعض التجار، حيث تعتبر بديلًا مناسبًا أمام المستهلك، الذي يمكنه التوجه إليها إذا ما وجد مغالاة في أسعار السلع من قِبل التاجر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن نسبة الانخفاض في أسعار السلع الأساسية المتوافرة في هذه المنافذ تقل أسعارها عن السوق بأكثر من 20%.